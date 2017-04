GANGNEUNG, Corée, République de - Tyler McGregor a obtenu un but et une mention d'assistance et le Canada a blanchi la Corée du Sud 2-0, samedi, au Championnat du monde de parahockey.

McGregor a amassé six buts et 11 points en quatre parties depuis le début du tournoi.

Dominic Cozzolino a également touché la cible pour les Canadiens (4-0), qui n'ont toujours pas alloué un but à leurs adversaires en quatre matchs dans la ronde préliminaire.

Corbin Watson a inscrit le blanchissage à sa fiche, alors que le Canada a dominé la Corée du Sud (2-1) 32-5 au chapitre des tirs au but.

Le prochain match des représentants de l'unifolié aura lieu contre les champions en titre, les États-Unis (2-0), lundi.

La veille, Adam Dixon avait réussi deux buts et ajouté sept mentions d'aide, dont son 200e point en carrière, pour guider le Canada vers une écrasante victoire de 17-0 face à la Suède.

Il s'agit du premier Championnat du monde depuis que le Comité international paralympique a renommé le sport du hockey sur luge au parahockey, en novembre.