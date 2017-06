MONTRÉAL – Il y a une semaine à peine, Raheem Edwards, Jonathan Osorio et Tosaint Ricketts partageaient le même vestiaire que Maxime Crépeau dans les coulisses du Stade Saputo. Coéquipiers l’instant d’un court camp d’entraînement sous les couleurs de l’équipe nationale canadienne, les quatre amis se sont quittés en sachant qu’ils se reverraient rapidement dans un contexte autrement hostile.

« Honnêtement, on n’a pas fait de prédiction, on n’a pas mis de pari, a confié Crépeau mardi. On s’est juste serré la main et on a eu un regard qui voulait tout dire, tout simplement. Ça voulait dire : "Présentement, on est des chums, mais regarde bien la semaine prochaine". »

Mercredi, les trois joueurs de Toronto FC seront de retour à Montréal, cette fois dans l’uniforme rouge de l’ennemi. Un peu moins d’un mois après avoir disposé des Whitecaps de Vancouver en demi-finale du Championnat canadien, l’Impact retrouvera ses rivaux ontariens pour le premier duel d’une série finale de deux matchs au total des buts au terme duquel sera couronné le gagnant de la Coupe des Voyageurs.

Pour Crépeau, qui s’est vu confier en début de saison la mission de protéger le filet de l’Impact dans le cadre de cette importante compétition pouvant mener à la Ligue des champions de la CONCACAF, il s’agira de l’occasion de renouer avec une rivalité qui coule dans ses veines.

« J’ai grandi en jouant contre Toronto, en les détestant, entre guillemets. C’est normal, c’est comme ça que ça marche et ils nous détestent aussi. J’aime ça parce qu’il y a un grain de sel un peu plus intense, un petit sentiment d’appartenance qui est difficile à décrire. C’est une énergie, une drive supplémentaire que tu as sur le terrain. Tu n’as pas besoin de motivation pour ce match, elle est acquise. Tu n’as pas besoin de chercher ailleurs, tu foules le terrain et tout est déjà en-dedans de toi. L’énergie déborde tout simplement, même qu’il faut bien la gérer pour garder un niveau stable pendant 90 minutes. C’est facile de s’emporter au fil d’un match comme ça. »

« La haine est un mot un peu fort, mais mon niveau d’attention et d’intérêt est toujours un peu plus élevé quand il est question de Toronto FC », admet Patrice Bernier, qui a lui aussi été appelé à côtoyer quelques futurs adversaires lors de son plus récent passage au sein de la sélection.

« Ils connaissent beaucoup de succès cette saison, alors Raheem n’avait pas la langue dans sa poche. Disons qu’il n’est pas gêné, rigole le capitaine. Mais c’est toujours plaisant d’échanger quelques plaisanteries comme ça avec les gars de Toronto. »

Si Bernier a l’habitude des grands rendez-vous avec l’équipe de la Ville Reine, ce sera la première fois que Crépeau attendra les tirs des Rouges dans un contexte aussi important. Après avoir concédé quatre buts en deux matchs face aux Whitecaps, le gardien de 23 ans tentera d’afficher des signes de progression contre Toronto.

« C’est sûr que pour moi, c’est une sorte d’examen, une sorte de test, parce que ce sont mes premiers matchs. Mais honnêtement, je n’y pense pas trop parce que si je pense à ça, je vais peut-être m’évader et je serai moins concentré sur mon match. Je me concentre vraiment sur une action à la fois, un ballon à la fois. Je me prépare comme si c’était n’importe quel autre match, tout simplement. »

« Le genre de match où peu de mots sont nécessaires pour motiver »

Puisqu’il est toujours coincé derrière Evan Bush dans la hiérarchie de l’Impact, Crépeau sait que ses occasions de prouver sa valeur seront limitées. Le match de mercredi, contre la meilleure équipe au classement général de la MLS, représente peut-être la plus importante de sa jeune carrière.

« Après le match qu’il a joué en équipe nationale au mois de janvier, il est revenu avec beaucoup de confiance et tranquillement, il gravit les échelons, complimente Bernier. Chaque joueur à l’ambition de jouer régulièrement, mais on le voit avec plus d’assurance. Dans le premier match du Championnat canadien, les premières minutes étaient peut-être un peu plus fébriles, mais on a vu que l’expérience l’a aidé. Il veut démontrer que même à un jeune âge, il peut être un gardien sur qui on peut compter et ce tournoi permet à tout le monde de voir comment il travaille. C’est une belle porte pour lui pour démontrer qu’il est là, qu’il est prêt. »

Une finale qui promet d'être émotive dans les deux camps

« La ligue considère notre rivalité comme la plus excitante en MLS »