Après que le copropriétaire Andrew Wetenhall eut dit mardi que « personne au sein de cette organisation n’est assuré de son poste », il fallait s’attendre à ce que quelque chose arrive.

Il y a les mots, mais également cette équipe qui était tout simplement devenue atroce sur le terrain. En début de saison, malgré les défaites qui s'accumulaient, l'équipe était dans le coup chaque semaine. Toutefois, depuis plus d'un mois, elle ne cessait de régresser.

Au cours des quatre dernières semaines, les Alouettes ont été humiliés à trois reprises – contre les Argonauts de Toronto, le Rouge et Noir d’Ottawa ainsi que les Lions de la Colombie-Britannique. L’équipe a été lessivée et dominée physiquement et stratégiquement. À vrai dire, les Alouettes n’avaient pas d’affaire sur le même terrain que leurs rivaux lors de ces trois matchs.

C’en était même devenu inquiétant. Le message ne passait tout simplement plus, les joueurs semblaient avoir abandonné et des vétérans écopaient de punitions inacceptables. Il y a plein de signaux qui laissaient croire qu’il y avait un profond malaise au sein de ce club-là.

De ce que j’ai compris et entendu, c’est que la relation entre le directeur général Kavis Reed et l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine était difficile pour utiliser un euphémisme. Est-ce que ç’a commencé quand Reed a congédié le secondeur Bear Woods et que Chapdelaine avait déploré la façon de faire de son patron en disant que Woods aurait mérité davantage de respect?

Tout le monde sait que Chapdelaine possède un caractère fort et jumelé à l’inexpérience de Reed à un poste comme celui qu’il occupait, peut-être que Chapdelaine était intolérant à cette inexpérience et inefficacité-là? Je ne sais pas. Chose certaine, les Alouettes ont décidé de prendre le côté du directeur général, un homme nettement plus conciliant que Chapdelaine.

Il ne faut également pas passer sous silence la décision de congédier le coordonnateur défensif Noel Thorpe, un autre homme au caractère fort. Personnellement, j’ai adoré jouer sous ses ordres, mais même si c’est un bon gars, c’est un gars tough qui mène son affaire avec une main de fer.

Un « cadeau » empoisonné

Une fois la nouvelle encaissée, difficile de ne pas constater que ceux qui restent se retrouvent dans une position extrêmement difficile, à commencer par Reed qui succédera à Chapdelaine.

Le travail d’entraîneur-chef est très prenant et Reed en avait déjà plein les bras avec celui de directeur général. L’un des problèmes des Alouettes est justement la faiblesse des opérations football en raison du faible nombre de personnes qui s’y retrouvent. Il sera difficile pour ce département de se développer dans ces circonstances.

Pas évident non plus pour Anthony Calvillo, qui sera responsable d’appeler les jeux offensifs, lui qui avait connu un passage difficile à titre de coordonnateur offensif il y a peu de temps. En tant qu’entraîneur des quarts cette saison, il avait la chance d’apprendre son métier tranquillement.

En plus, ce « cadeau » lui est offert alors qu’il sera intronisé au Temple de la renommée cette fin de semaine à Hamilton. Cette loin, très loin même, d’être une situation idéale pour lui.

Pas la bonne recette

Les congédiements de Chapdelaine et Thorpe vont peut-être changer l’ambiance dans le vestiaire de l’équipe, mais reste qu’il y avait un malaise profond et il ne reste plus qu’à souhaiter et les joueurs et le personnel retrouveront un certain plaisir à retourner au travail.

Kavis Reed fait le point sur les congédiements

Reste que Chapdelaine et Thorpe sont ceux qui connaissaient le plus le football dans ce vestiaire-là et en procédant à un changement de la sorte, l’organisation annonce clairement qu’elle a jeté l’éponge pour cette saison et qu’elle concentre ses efforts sur la prochaine.

Dan Hawkins, Jim Popp, Tom Higgins, Jacques Chapdelaine et maintenant Kavis Reed, avouez que c’est difficile pour n’importe quelle équipe de connaître du succès autant de changements d’entraîneurs en cinq ans. Sans oublier que les changements de présidents et de DG.

Pour connaître du succès sur le terrain et dans la communauté, ce n’est vraiment pas la bonne recette.

*Propos recueillis par RDS.ca