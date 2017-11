BROSSARD – On ne s’y attendait plus tellement son absence a été longue, mais David Schlemko a enfin renoué avec l’entraînement en compagnie de ses coéquipiers, lundi matin.

Certes, avec le retour de Carey Price au même moment, la présence de Schlemko n’a pas attiré autant d’attention. Cela dit, le patineur de 30 ans reviendra au jeu avec des attentes considérables. Même s’il a été plus souvent perçu comme un cinquième ou un sixième défenseur, les partisans du Canadien auront hâte de voir s’il peut colmater quelques brèches. Les plus optimistes espèrent même le voir camper le rôle de partenaire de Shea Weber.

La patience tire à sa fin dans son cas, mais elle nécessitera encore quelques jours. Schlemko était incapable de se prononcer sur la date de son retour.

« Je ne suis pas certain encore, je dois parler avec les thérapeutes et les entraîneurs. C’est un premier entraînement derrière la cravate depuis environ cinq semaines. J'étais un peu rouillé, mais peut-être après un ou deux autres entraînements, on verra », a-t-il déclaré.

« Je me suis senti pas mal bien, c’était agréable de revenir avec les gars », a aussi mentionné le gaucher.

Quand un joueur a été à l’écart pour le quart de la saison, on peut comprendre le Canadien de ne pas vouloir l’exposer à une rechute en précipitant son entrée en scène.

« Le plus tôt possible serait le mieux. On a pris le temps de bien le laisser récupérer. Quand il sera prêt à jouer, c’est certain qu’on va l’accepter. Il n’est pas question de précipiter son retour s’il n’est pas 100 %. Ce serait de gaspiller tout le temps qu’on lui a donné », a convenu Claude Julien.

« Il n’a pas patiné avec nous depuis très longtemps. Je ne pense pas qu’un entraînement sera suffisant pour qu’il puisse reprendre une place dans la formation. Il n’est pas encore à 100 %, mais il se sent assez bien pour s’entraîner avec ses coéquipiers », a ajouté l’entraîneur.

Étant donné les déboires actuels de sa troupe, peut-être que Julien rêve durant son sommeil que Schlemko puisse devenir une pièce maîtresse de sa brigade défensive. Mais, quand il est éveillé, il se garde une petite gêne pour l’instant.

« Price fait le voyage avec nous »

« On verra ce qu’il peut procurer à l’équipe, les prédictions, ça ne vaut pas grand-chose. On a confiance en lui et ce sera à lui de démontrer sa valeur quand il va revenir », a répondu l’entraîneur d’expérience sur le potentiel de l’ancien des Sharks, des Devils, des Flames, des Stars et des Coyotes.

De son côté, Schlemko commence à peine à évacuer la colère de sa longue exclusion.

« Tout ce processus a été pas mal frustrant. C’est vraiment poche, c’est la pire chose qui peut arriver quand tu arrives avec une nouvelle organisation. Je ne voulais pas manquer le quart de la saison, mais les blessures font partie de notre réalité. Je dois maintenant essayer de contribuer de mon mieux », a confirmé celui qui a dû se résigner à subir une opération à la main droite.

Jusqu’ici, l’expérience de Schlemko se résume à une participation au début du camp d’entraînement et à une rencontre, le 13 octobre, avec le Rocket de Laval.

« Il a été blessé si hâtivement. C’est un bon patineur, on sait qu’il va aider notre équipe. Il reste à voir comment il sera utilisé », a réagi Brendan Gallagher.

D'autres préoccupations que Radulov

Les joueurs du Canadien ne pourront donc pas compter sur Schlemko, mardi soir, à Dallas, face aux Stars. Ils renoueront plutôt avec un ancien coéquipier, Alexander Radulov, qui a amassé sept buts et douze aides en vingt parties cette saison.

Cependant, le contexte actuel du Tricolore gâche quelque peu les retrouvailles.

« La situation la plus importante est la nôtre et pas contre qui on joue », a ciblé Julien avec justesse.

À partir de la déconfiture contre les Maple Leafs, samedi, l’entraîneur du Canadien s’est creusé la tête pour relancer sa troupe.

« Ce que je vois dernièrement, c’est qu’on est en mesure de bien jouer, mais pas de le faire pendant 60 minutes. C’est la chose qui nous fait mal. On n’est pas toujours la même équipe. Quand on se fait marquer des buts parfois, on semble changer notre façon de jouer. Peut-être qu’on ressent une urgence de revenir tout de suite dans la partie. Mais c’est important de jouer de la même façon pendant toute la partie. C’est ce qui crée une identité pour ton équipe et te donne l’occasion de revenir dans les matchs », a-t-il pointé du doigt.

Trop souvent, le Tricolore s’est effondré après avoir concédé un but ou deux de suite.

« Il faut garder notre concentration et ne pas paniquer. On a joué un très bon début de match contre Toronto, mais les choses ont changé après leur premier but et encore plus après le deuxième. On a senti une urgence d’aller marquer tout de suite. Quand ça se produit, on change notre manière de jouer, on triche ici et là ce qui provoque plus de torts que de bien », a observé l’entraîneur.

C’est utile d’en arriver à un constat, mais il faut pouvoir remédier à la situation et la tâche ne s’annonce pas facile contre les Stars et leur excellent dossier à domicile de 7-2.

« La fin de semaine a été éprouvante, mais j’étais bien content de voir la réponse des joueurs ce matin (lundi). Tout le monde a travaillé fort et je crois qu’on pourra s’en aller dans la bonne direction. On déteste tous perdre donc on veut renverser la vapeur aussitôt que possible », a prétenu le gardien Charlie Lindgren.

Parmi les autres évidences au sujet du Canadien, on ne se trompe pas en avançant que Lindgren ne peut être blâmé pour les déboires de sa troupe.

« Ce n’est vraiment pas de sa faute. En tant qu’équipe, on l’a laissé tomber », a jugé Julien.

Le gardien a concédé cinq buts à ses deux dernières sorties, mais il entend se reprendre à Dallas.

« C’est un autre défi excitant. Je connais les joueurs qui seront de l’autre côté, les (Tyler) Seguin, (Jamie) Benn et Radulov. Ce sera difficile, mais je suis prêt pour ça », a-t-il assuré.

Avec ce rendez-vous contre les Stars, le Canadien entamer sa quatrième séquence de la saison de deux matchs en deux jours. Le résultat avait été un désastre pour les deux premières tentatives avec une fiche de 0-4, mais il a gagné ses deux rencontres contre les Jets et les Blackhawks au début novembre.

Formation à l’entraînement

Pacioretty-Drouin-Galchenyuk

Byron-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Deslauriers-De la Rose-Mitchell

Froese

Benn-Weber

Alzner-Petry

Mete-Morrow

Schlemko-Davidson