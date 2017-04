BROSSARD – À la veille du lancement des séries, une petite frousse est survenue à l’entraînement alors que Max Pacioretty a quitté la pratique après avoir été atteint au visage par le bâton de Michael McCarron.

Pacioretty blessé et baptême de feu pour plusieurs joueurs du CH

La scène est survenue dans le dernier droit de l’entraînement quand Pacioretty se dirigeait au filet et que McCarron a tenté de soulever son bâton. La palette de son bâton a plutôt touché Pacioretty du côté gauche du visage et il s’est dirigé vers le vestiaire. Heureusement, ça ne semblait pas si grave.

Outre cet incident, le Canadien a poursuivi sa préparation en conservant la même formation en vue du premier match contre les Rangers de New York.

« Ce que j’ai comme information présentement, c’est qu’on semble très optimiste qu’il va être correct. On va l’évaluer de nouveau mercredi matin », a confié Julien.

Comme prévu, Alex Galchenyuk amorcera donc les éliminatoires sur le quatrième trio avec Steve Ott et Andreas Martinsen.

Du côté de la défensive, Brandon Davidson était de retour après avoir raté la pratique de lundi en raison d’un virus. Toutefois, Nikita Nesterov a conservé le poste de sixième défenseur auprès de Nathan Beaulieu. Nesterov possède une expérience de 26 parties en séries avec le Lightning de Tampa Bay comparativement à zéro pour Davidson.

« Je suis un peu nerveux parce que c’est une nouvelle équipe et c’est bien différent en séries à Montréal. Mais ce sera agréable de commencer les séries à domicile », a avoué Nesterov avec son anglais quelque peu limité.

À quelques pieds de lui, Beaulieu a plutôt axé ses réponses sur l’excitation. L’Ontarien de 24 ans détient une expérience de 12 matchs en séries et il avait hâte de renouer avec ce rendez-vous d’envergure.

« C’est excitant, on attend ça pendant toute la saison. On a une grosse confrontation devant nous, les Rangers sont un adversaire de taille. On a effectué une bonne préparation dans les derniers jours et ce sera bien amusant », a relevé Beaulieu qui devra tenir le coup défensivement avec Nesterov.

« Je veux balancer mes quatre trios »

Beaulieu ne s’inquiète pas trop de la situation.

« (Leur force) Oui, c’est la vitesse et ils ont aussi une défense solide. Mais on aime penser qu’on est une équipe rapide et c’est pourquoi ça va créer une très bonne série. Si on peut contrer leur vitesse… », a lancé le gaucher en laissant supposer de belles choses.

Le CH ne visera pas le championnat trop vite

La stratégie employée varie selon les organisations sportives, mais il semble que le Canadien a décidé de miser sur la prudence. Au lieu de cibler immédiatement le précieux trophée remis au vainqueur des séries, le Tricolore entend se concentrer sur chaque petite étape.

Coach Therrien : Et si Pacioretty n'y était pas...

« Il ne faut pas penser trop loin, ça commence par le premier match. Il ne faut pas compliquer les choses et trop « crinquer » les joueurs parce que ça peut créer une déception. On va y aller par petite étape », a indiqué Julien en étant fidèle à sa personnalité.

L’entraîneur du CH a d’ailleurs fait remarquer qu’il y a tant de nouvelles équipes qui participent aux séries, année après année, que tout commence par cet objectif. On peut en recenser sept qui n’avaient pas pris part au dernier tournoi printanier (Montréal, Ottawa, Boston, Toronto, Columbus, Edmonton et Calgary).

L’approche progressive semble appropriée parce que les confrontations de première ronde sont plus exigeantes avec la formule actuelle au lieu de l’ancien système du classement de la première position contre la huitième.

« Chaque première ronde est éprouvante, il y a tellement de parité », a convenu Steve Ott qui est reconnaissant de pouvoir entamer les séries dans la formation partante.

« C’est une belle occasion pour moi, je crois en cette équipe. J’aime la composition des entraîneurs jusqu’à toutes les positions. C’est amusant, on se bat pour se rendre le plus loin possible », a-t-il enchaîné.

Bien sûr, Ott n’a pas connu le creux qui a mené au départ de Michel Therrien, mais il a rapidement constaté que son nouveau club pouvait aspirer à des résultats emballants sous les directives de Julien.

« Les gars étaient vraiment accueillants dès notre arrivée, il y a quelque chose de spécial à ce chapitre dans ce groupe. On veut partir sur une lancée et on met les motivations personnelles de côté quand on a ce désir », a noté Ott qui a participé à 55 matchs éliminatoires dans la LNH.

Pacioretty donne la frousse aux partisans du CH

Sans que l’on s’attende à ce qu’il accumule les points, Ott pourra donner un coup de main du côté du leadership. À ce chapitre, il a l’intention d’aider Max Pacioretty.

« Tout d’abord, Max est une personne merveilleuse. C’est notre catalyseur avec tous ses gros buts et il impose le respect par son travail. (La pression d’être le capitaine du Canadien) C’est énorme, mais il y a d’autres meneurs autour de lui avec des gars comme Shea Weber, Andrew Shaw et des vétérans comme Andrei Markov. On se partage toute cette responsabilité, on ne veut pas qu’un seul joueur se retrouve avec tout le poids sur ses épaules », a conclu Ott.

Parmi les partisans présents à l’entraînement, il y avait notamment les pères de Radulov et Galchenyuk comme l’a constaté le confrère Tony Marinaro de TSN Radio.

Le premier match de la série prendra son envol peu après 19h contrairement à 19h30 comme c’est le cas en semaine lors de la saison régulière.

Formation à l’entraînement

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

King-Shaw-Lehkonen

Galchenyuk-Ott-Martinsen

Flynn-McCarron-Mitchell

Markov-Weber

Benn-Petry

Beaulieu-Nesterov

Davidson

Price

Montoya​