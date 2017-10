Deux semaines après la mise en jeu qui a lancé la saison 2017-2018, il est facile de distribuer les titres de plus belles surprises aux Golden Knights de Vegas, Red Wings de Detroit, Devils du New Jersey, sans oublier l’Avalanche du Colorado.

Malgré des débuts de saison sensationnels, voire historique dans le cas des Knights, il est difficile de hisser les noms de ces clubs tout en haut du classement associé à l’état des forces dans la LNH.

Car la logique devrait à un moment ou un autre rattraper ces équipes et les faire glisser plus bas au classement.

Inversement, des clubs qui déçoivent un brin comme les Penguins, les Capitals et les Predators, voire deux brins comme les Oilers et les Rangers devraient effectuer le trajet inverse et remonter vers des positions plus proches de celles que plusieurs leur ont accordées dans le cadre des prédictions d’avant-saison. À moins bien sûr que quelques-uns de ces clubs soient en voie de nous prouver que nous avons eu tous tort de nous montrer trop sévères ou trop généreux à leur endroit.

Pour la première fois cette semaine, je vous propose donc un état des forces dans la LNH qui vous sera offert chaque lundi. Cet état des forces tient bien sûr compte du classement réel, mais surtout de celui qui devrait prévaloir une fois que les anomalies des premières semaines seront corrigées.

C’est pour cette raison que des clubs comme Vegas et le Colorado sont bien plus près du bas du classement de l’état des forces alors qu’ils flirtent avec le haut du classement général de la LNH.

Mais certaines tendances ont raison de soulever de l’optimisme ou de susciter de l’inquiétude. Pas juste à Los Angeles, en matière d’optimisme, ou à Montréal en matière de pessimisme…

En vous rappelant que le hockey n’est pas une science exacte et que l’état des forces que je vous propose l’est encore moins, voici mes sélections de la semaine.

1- Chicago (4-1)

Contrairement aux prétentions populaires, je suis convaincu que les Hawks se sont améliorés au lieu de perdre des plumes au cours de l’été. En prime, Patrick Kane a donné une idée de l’esprit qui règne dans le vestiaire en assurant que lui et ses coéquipiers étaient en mission pour prouver qu’ils forment vraiment une dynastie. Titre que Sidney Crosby et les Penguins pourraient leur voler.

2- Columbus (4-1-1)

Pendant que les Blue Jackets confirment leur potentiel pour flirter avec le premier rang de la division métropolitaine, leurs adversaires les plus proches ont des ratés ce qui leur permet de faire un bond tout en haut de l’état des forces.

3-Tampa Bay (4-1-0)

J’ai choisi Tampa pour ravir le titre dans la division atlantique et le Lightning, s’il reste en santé, sera en mesure d’y arriver en dépit la perte de Ben Bishop. L’attaque fonctionne comme prévu, mais la défense devra, elle, être un brin resserrée.

4- Los Angeles (4-0-1)

Les Kings forment l’une des surprises en ce début de saison. Le nouveau directeur général (Rob Blake) et le nouvel entraîneur-chef John Stevens n’ont pas voulu tout chambarder, mais simplement revenir à la recette qui a fait des Kings des champions de la coupe Stanley en 2012 et 2014. Les retours en forme d’Anze Kopitar et en santé de Jonathan Quick les aideront grandement dans cette mission.

5- Toronto (4-1-0)

Si le volet spectacle était le critère numéro un de l’état des forces, les jeunes Maple Leafs seraient tout en haut du classement tant ils en mettent plein la vue… offensivement. Auston Matthews et sa bande sont bien mieux de continuer à marquer avec régularité, car en défense, surtout devant le filet avec Frederick Andersen, c’est encore très suspect malgré le différentiel de plus-7 qu’ils revendiquent après cinq matchs. Mike Babcock va en faire des grimaces derrière le banc. Mais les partisans eux auront vraiment et enfin des raisons de célébrer dans les gradins du Air Canada Centre.

6- Pittsburgh (3-2-1)

Les Penguins ont bien mal amorcé leur saison. Leur différentiel de moins-5 après cinq matchs en témoigne avec éloquence. Mais les Penguins, à commencer par leur gardien Matt Murray, sont bien meilleurs que leurs statistiques le laissent croire. On devrait les revoir sous peu là où ils doivent être et c’est la raison pour laquelle je les garde haut perchés dans l’état des forces.

7- Washington (3-2-1)

Alexander Ovechkin connaît un début de saison historique avec ses neuf buts en six rencontres alors que ses coéquipiers Backstrom et Kuznetsov (11 points chacun) démontrent qu’ils sont parmi les meilleurs fabricants de jeu de la Ligue. Derrière, c’est plus mince et malgré le tonitruant départ de leurs canons offensifs, les Caps se contentent d’un différentiel de plus-1.

8- Ottawa (3-0-2)

Je me demande encore comment les Sénateurs ont fait pour se rendre en finale de l’Est le printemps dernier, finale qu’ils ont poussée jusqu’en 2e période de prolongation du septième et dernier match. Guy Boucher et sa bande sont en train de répondre à cette question. Non seulement la fiche des Sens et leur différentiel de plus-10 sont impressionnants, mais ils ont fait tout ça sans leur capitaine et quart-arrière Erik Karlsson qui prépare sa rentrée. Ça promet!

9- St. Louis (4-2-0)

Les blessures en cascade qui ont frappé les Blues devaient miner leur début de saison et ont refroidi les ardeurs de ceux qui voulaient leur accorder une belle récolte dans le cadre des prédictions d’avant-saison. Ils sont en voie de prouver qu’on aurait dû leur faire davantage confiance. Mais est-ce que ça durera?

10- New Jersey (4-1-0)

Ce n’est pas parce qu’ils occupent le 3e rang du classement général que les Devils me surprennent, mais surtout parce qu’ils marquent des buts. Beaucoup de buts. Après s’être contentés de 183 en 82 matchs l’an dernier – une moyenne de 2,23 par partie – alors que seuls les Canucks (182) et l’Avalanche (166) ont été plus timides, les Devils en affichent déjà 21 après cinq matchs. Trop beau pour être vrai? Peut-être, mais ne serait-ce que pour souligner les débuts de saison fulgurants de Jesper Bratt (trois buts, trois passes) et Will Butcher (huit passes) qui sont les deux recrues les plus productives de la LNH en ce début de saison, les Devils ne volent pas leur place parmi le top-10 de l’état des forces. Leur as gardien Cory Schneider pourra-t-il les garder là? Ce sera difficile. Très!

11- Nashville (2-2-1)

Les Predators ont passé la saison dernière à flotter avant de connaître leur poussée de croissance à l’aube des séries éliminatoires qu’ils ont survolées avec brio. Voilà pourquoi je ne m’inquiète pas trop des résultats couci-couça qu’ils nous présentent après cinq matchs et que je les place malgré tout devant des équipes qui présentent plus de points au classement.

12- Calgary (4-2-0)

Je n’ai jamais été en mesure de placer le nom de Mike Smith parmi les gardiens d’élite dans la LNH. Je ne comprends pas non plus pourquoi les Flames ont misé sur Jaromir Jagr qui est certainement l’un des grands joueurs de l’histoire de la LNH, mais qui ne l’est plus depuis un bon moment. Malgré tout, les Flames affichent déjà quatre victoires et sont l’un des clubs qui me font mentir. Ça pourrait continuer, car les Flames ont de merveilleux jeunes attaquants et une défensive à faire rêver qui devrait aider Smith devant sa cage.

13- Philadelphie (3-2-0)

Je ne croyais pas aux Flyers deux semaines avant le début de la saison et je ne crois toujours pas beaucoup en eux deux semaines après leur premier match. Mais bon! Leurs trois victoires et leur différentiel de plus-6 m’obligent à leur offrir un brin de respect dans ce premier état des forces. On verra au fil des prochains qui des Flyers ou de ceux qui ont douté d’eux auront raison.

14- Anaheim (2-3-1)

Les Ducks, comme plusieurs clubs de l’Ouest à qui j’ai prédit de très bonnes saisons, en arrachent en lever de rideau de la campagne. Ils viennent de perdre contre les Sabres de Buffalo qui n’affichent pourtant qu’une victoire en six matchs. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Canadien qui sera leur prochain adversaire? Je leur accorde une période de grâce… mais elle sera très courte si les choses ne se redressent pas.

15 – Edmonton (1-3-0)

Les trois buts de Connor McDavid dans la victoire de 3-0 des Oilers aux dépens des Flames de Calgary dans le cadre du tout premier match de la saison ont moussé, avec raison, les projections positives à l’égard de cette équipe promise à un brillant futur. Mais aussi bon soit-il, McDavid ne peut gagner à lui seul. L’entraîneur-chef Todd McLelland doit réagir rapidement pour éviter que les joueurs autour du brillant capitaine décident de simplement le regarder aller. Les Oilers sont bien meilleurs que leurs trois dernières défaites l’indiquent. J’en suis convaincu.

16- Dallas (2-3-0)

Ajoutez le nom des Stars à la longue liste des clubs qui ont mal amorcé la saison. Bon! Ils se sont fait voler une victoire par Marc-André Fleury dans le cadre du premier match de l’histoire des Golden Knights. Mais quand même. Ce club qui devrait être le plus amélioré de la LNH cette année doit être bien meilleur… et je crois bien qu’il le sera.

17- Detroit (4-1-0)

Croyez-vous vraiment aux Red Wings? Moi non! C’est pour cette raison que je refuse de me laisser endormir par leurs quatre victoires et leur différentiel de plus-6. Henrik Zetterberg demeure un excellent joueur de hockey à 37 ans, Mike Green est capable de récolter des points même s’il ne patine plus depuis longtemps et on ne peut que se réjouir du début de saison sensationnel d’Anthony Mantha (3 buts, 7 points) qui affiche les mêmes statistiques que son capitaine. Mais j’ai placé les Wings dans la catégorie des clubs en reconstruction cette année et ils devront maintenir le rythme des cinq premiers matchs encore longtemps avant de me faire changer d’idée.

18- Floride (2-2-0)

Une des rares formations à n’avoir joué que quatre matchs. Une fois rendu à six, je suis d’avis qu’ils seront bien plus haut au classement général d’où le fait qu’ils soient malgré leurs quatre points au milieu du peloton dans l’état des forces.

19 – New York (Islanders) (2-3-1)

Je n’ai pas de grosses attentes du côté des Islanders. Mais un club qui peut compter sur John Tavares, surtout dans le cadre d’une dernière année de son contrat qui servira de tremplin vers un très riche contrat et qui sait peut-être aussi une bien meilleure ville de hockey que Brooklyn est assuré de faire partie du milieu du paquet… au minimum!

20- Las Vegas (4-1-0)

Je trouve qu’une 20e place est encore un brin trop généreuse en ce qui a trait à leur vraie valeur des Knights. Surtout que la perte de Marc-André Fleury – je sais que Malcolm Subban a gagné son premier match, mais quand même – n’aidera en rien cette équipe vraiment intéressante et cette ville qui l’est tout autant. Les Knights démontrent qu’il y a moyen de tenir un repêchage d’expansion intéressant dans la LNH. James Neal s’éclate offensivement et des vétérans comme David Perron assureront une bonne première saison aux nouveaux fans de hockey de Vegas. Mais ce sont les jeunes comme Alex Tuch, Vadim Shipachyov sans oublier Shea Theodore qui sont l’avenir de cette équipe qui nous obligera à les garder à l’œil toute l’année et pour plusieurs à venir.

21- San Jose (1-3-0)

Je crois bien honnêtement que les Sharks peinent simplement à se mettre en marche. Ils devraient être bien meilleurs qu’ils ne le démontrent. On le verra dès mardi alors que le Canadien qui n’a pas gagné à ses 10 dernières visites à San Jose (0-8-2) fera escale au SAP Center. S’ils ne se raplombent pas rapidement, Pete DeBoer sera rapidement identifié comme le premier entraîneur-chef susceptible de perdre son emploi.

22- Winnipeg (3-2-0)

Pourquoi les Jets qui affichent deux victoires de plus que les Sharks sont une place derrière eux dans l’état des forces? Parce que si les Jets regorgent de bons joueurs, les Sharks forment à mes yeux une bien meilleure équipe. Et aussi, et surtout, parce que tu ne peux gagner avec un gardien ordinaire comme partant. Les Jets sont à la croisée des chemins et je crois sincèrement que cette saison pourrait être la dernière de Paul Maurice derrière le banc et peut-être également de son patron Kevin Cheveldayoff.

23- Boston (2-3-0)

Les Bruins sont-ils meilleurs que le Canadien? La réponse est non. Mais parce que le Canadien a affreusement amorcé sa saison, les Bruins sont devant au classement général et dans l’état des forces. Cela dit, attention aux Bruins. Ils comptent sur un bon noyau de vétérans – Patrice Bergeron n’a pas encore joué cette année – David Pastrnak est tout un joueur de hockey, Tuukka Rask ne sera pas toujours aussi généreux devant le filet et les six recrues à qui on a donné une chance jusqu’ici cette saison semblent vouloir en profiter.

24 – Montréal (1-3-1)

Après cinq matchs, le Canadien inquiète bien plus qu’il n’inspire confiance. Quand les commentaires d’après-match sont : on aurait besoin d’être un peu plus chanceux et/ou on aurait mérité un meilleur sort, ça démontre que ça ne va pas bien. Carey Price n’est pas l’ombre du gardien qu’il doit être pour faire du Tricolore un club capable de songer aux séries, Max Pacioretty doit marquer bien plus régulièrement surtout avec l’arrivée de Jonathan Drouin et la défensive doit être beaucoup plus perméable. Mais bon, vous savez déjà tout ça. Voyage crucial du Canadien dans l’ouest américain si tôt cette saison? Crucial peut-être pas. Mais disons qu’il ne faudrait rentrer bredouille à la maison.

25- Minnesota (1-1-2)

Je ne suis pas un grand fan du Wild du Minnesota. Remarquez qu’ils forment certainement un meilleur club que je le crois. Surtout avec un mur comme Devan Dubnyk devant le filet. Mais voilà que les blessures semblent encore vouloir s’acharner sur ce club qui est l’un des plus mystérieux de la LNH. Oui ils devraient être meilleurs, mais le seront-ils un jour?

26- Caroline (1-1-1)

Difficile de dresser de grandes analyses avec trois petits matchs comme échantillon. J’aime les Hurricanes et je crois qu’ils grimperont au classement cette saison tout comme dans l’état des forces. Mais on va leur donner le temps de nous donner des munitions pour appuyer ces dires.

27- Colorado (4-2-0)

Exception faite de leurs origines et des belles années qu’ont connues Joe Sakic, Peter Forsberg et les anciens Nordiques à Denver, je ne vois rien, ou si peu, de beau et bon dans la réalité de l’Avalanche. Leurs quatre victoires ne représentent qu’un mince prix de consolation pour les défaites multipliées la saison dernière et celles qui s’accumuleront encore cette année. Tout ça pour dire que la fiche de 4-2 du Colorado n’est pour moi qu’un mirage.

28- New York (Rangers)

Alain Vigneault n’est pas le genre d’entraîneur-chef à paniquer quand les choses ne vont pas bien. Mais en ce moment, elles vont carrément mal pour les Rangers qui représentent la plus laide surprise du début de saison 2017-2018. Je sais que plusieurs prédisaient une glissade importante des Blue Shirts au classement. Je n’étais pas d’accord. Je ne le suis toujours pas, même si la tendance actuelle est loin de me donner raison. Un coup de barre est plus que nécessaire pour refaire des Rangers une équipe qui devrait se battre pour une place en séries.

29- Buffalo (1-4-1)

Les Sabres ont assez de bons joueurs pour gagner. Ils ont un nouvel entraîneur-chef en Phil Housley qui est rempli de belles qualités. Ils comptent sur un propriétaire qui ne ménage ni efforts ni millions pour les guider les vers la victoire. Mais simonac! Ça prendrait un gardien. Un vrai!

30 – Vancouver (1-2-1)

Les Canucks sont passés bien près de la coupe Stanley en 2011 quand les Bruins sont venus la leur ravir à Vancouver. Malgré l’absence de coupe, les Canucks ont pendant des années été un club important dans l’Ouest. Un club à prendre au sérieux. Cette époque est révolue. Les Canucks seront intéressants à suivre cette année simplement pour analyser les développements des Bo Horvat, Jake Virtanen et autres Markus Granlund. Et pour préparer les hommages de retraite à rendre aux frères Sedin.

31- Arizona (0-4-1)

Les Coyotes forment un club bien plus intéressant et prometteur que les Canucks et peut-être même que l’Avalanche. Mais encore faudrait-il qu’ils signent une victoire pour justifier le fait de les sortir de la cave de l’état des forces. Mais bon, ce n’est que la première tranche. Ils devraient y arriver sans trop de difficultés. Du moins je l’espère pour Rick Tocchet leur nouveau coach et pour leur proprio qui cherche un nouveau domicile – ou à tout le moins un nouveau bail – pour loger son club l’an prochain.