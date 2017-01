VANCOUVER - Taylor Hall a marqué le but de la victoire en prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Canucks de Vancouver 2-1, dimanche.

Kyle Quincey a touché la cible en temps réglementaire pour les Devils, qui ont gagné deux matchs de suite après avoir encaissé quatre revers de suite.

L'ancien des Canucks Cory Schneider a réalisé 21 arrêts devant la cage des Devils.

Loui Eriksson a répliqué pour les Canucks, qui ont encaissé quatre défaites de suite après avoir gagné six rencontres consécutives.

Le réserviste Jacob Markstrom a obtenu le départ devant le filet des Canucks et a repoussé 20 arrêts.

Hall a fait bouger les cordages sur une descente à deux contre un avec Damon Severson. Hall a choisi de conserver la rondelle et a battu Markstrom entre les jambières.