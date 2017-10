Communiqué

L'Impact de Montréal arrive au terme de sa campagne 2017, dimanche, et jouera son dernier match cette saison contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Cette rencontre sera également la dernière du capitaine et milieu de terrain Patrice Bernier.

« On célèbre un grand joueur, une grande carrière, mais aussi un grand homme, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. J'espère qu'on pourra avoir une bonne performance pour le saluer. Patrice Bernier a donné beaucoup à ce club et à cette ville. On aimerait beaucoup que ça finisse d'une bonne manière pour finir la saison et sa carrière sur une bonne note. »

Patrice Bernier fait donc ses adieux au Stade Saputo en sa qualité de joueur, de capitaine et d'icône du soccer montréalais et québécois. L'homme natif de Brossard se situe au sommet de plusieurs records du club dans l'ère MLS, comme les matchs joués, les passes décisives et les passes décisives gagnantes, et s'inscrit parmi les meneurs de l'histoire du Bleu-blanc-noir pour les indices de longévité : deuxième pour les passes décisives, troisième pour les matchs joués, quatrième pour les titularisations et le nombre de minutes, et neuvième pour les buts.

Au-delà des statistiques, Patrice Bernier a réalisé un rêve d'enfance à travers une carrière internationale longue de plus de 17 ans. Son amour du ballon rond, sa hargne, ses habiletés techniques et son leadership lui ont permis de se forger une place de choix non seulement dans le coeur des Montréalais, mais à tous les clubs où il est passé, tant en Norvège et en Allemagne qu'au Danemark.

« Je vais apprécier ce match. Ce sera spécial de jouer devant ma famille, des amis proches et les supporters de l'Impact une dernière fois, a dit Bernier. J'ai la chance de jouer chez moi. C'est un peu bizarre de célébrer avec autant de monde, mais c'est touchant de pouvoir faire ça au même club où j'ai commencé. »

Le Revolution toujours sans victoire à l'extérieur

Les visiteurs de dimanche ne l'ont pas eu facile cette saison sur les pelouses adverses : l'équipe dirigée par intérim par Tom Soehn a ramené trois points dans ses valises en 2017, mais n'a toujours pas signé de victoire à l'extérieur du Gillette Stadium. À ses trois derniers matchs à l'étranger, les Revs ont marqué deux buts et en ont encaissé 16.

Le défenseur latéral Daniel Lovitz sera disponible pour l'Impact après avoir purgé une suspension d'un match, la semaine dernière, en raison d'un carton rouge au Colorado le 30 septembre.

Par contre, le défenseur central Víctor Cabrera sera suspendu en raison d'une accumulation d'avertissements.