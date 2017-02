Communiqué

OTTAWA - Les Sénateurs d’Ottawa ont dévoilé la composition de l’équipe du 25e anniversaire du club, telle que choisie par les amateurs lors d’un scrutin pour sélectionner les joueurs qui se sont le plus illustrés dans leur position respective. L’équipe est formée de 12 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens de but. La formation de 20 joueurs est composée de 5 membres actuels des Sénateurs et 10 membres de l’équipe qui a participé à la finale de la coupe Stanley en 2007.

Voici les résultats du scrutin populaire qui s’est déroulé sur le site Web des Sénateurs du 14 octobre au 30 décembre 2016.

Attaquant

Daniel Alfredsson – Le joueur le plus prolifique de l’histoire des Sénateurs. Alfredsson fut le capitaine ayant le plus d’ancienneté (13 saisons de 1999-2000 à 2012-2013) et est le meneur de l’histoire du club au chapitre des buts, des aides et des points autant en saison régulière (426-682—1 108) qu’en séries éliminatoires (51-49—100).

Radek Bonk – Bonk a passé ses 10 premières campagnes de ses 14 saisons en carrière dans la LNH avec les Sénateurs et il partage le sixième rang avec 61 matchs éliminatoires disputés dans l’uniforme de l’équipe d’Ottawa.

Mike Fisher – Réputé pour son solide rendement dans les deux sens de la patinoire et pour ses grandes contributions dans la communauté, Fisher a disputé 675 matchs dans l’uniforme des Sénateurs entre 1999-20000 et 2010-2011.

Martin Havlat – L’un des buteurs les plus efficaces des Sénateurs, Havlat a inscrit 23 buts vainqueurs en seulement 298 matchs de saison régulière avec l’équipe.

Dany Heatley – Détenteur de records de tous les temps pour une saison au chapitre des buts (50, 2005-2006 et 2006-2007) et des points (105, 2006-2007), Heatley a terminé ex aequo avec Alfredsson et Jason Spezza avec 22 points (sept buts, 15 aides) lors des séries éliminatoires de 2007, alors que les Sénateurs ont atteint la finale de la Coupe Stanley.

Marian Hossa – Joueur important lors des premières participations des Sénateurs en séries éliminatoires, Hossa a connu quatre saisons de plus de 30 buts à Ottawa, incluant 45 en 2002-2003.

Chris Kelly – Kelly a passé les sept premières saisons de sa carrière dans la LNH avec Ottawa. Avec 512 matchs disputés dans l’uniforme des Sénateurs, il occupe le troisième rang derrière Chris Neil et Erik Karlsson parmi les joueurs actifs dans l’alignement.

Chris Neil – Maintenant à sa 15e saison dans la LNH (toutes disputées avec Ottawa), Neil est le joueur ayant le plus d’ancienneté actuellement au sein de l’équipe et il est devenu récemment le troisième joueur de l’histoire du club à avoir atteint le plateau des 1 000 matchs, le 10 décembre à Los Angeles.

Jason Spezza – Huitième capitaine de l’histoire de la franchise, Spezza arrive au deuxième rang derrière Alfredsson chez les meneurs de tous les temps des Sénateurs au chapitre des buts, des aides et des points en saison régulière (251-436—687) et en séries éliminatoires (17-35—52).

Kyle Turris – Maintenant à sa sixième saison avec le club, Turris est le meneur chez les attaquants des Sénateurs au chapitre des buts (105), des aides (141) et des points (246) depuis qu’il s’est joint à l’équipe le 17 décembre 2011, via une transaction avec les Coyotes de Phoenix.

Antoine Vermette – En 359 matchs avec les Sénateurs, Vermette a récolté 167 points (80 buts, 87 aides) et fut le meneur de l’équipe avec un pourcentage d’efficacité de 59,1 % lors des mises en jeu en 20 matchs lors des séries éliminatoires de 2007.

Alexei Yashin – Meneur de l’équipe au chapitre des points pendant cinq de ses sept saisons passées à Ottawa, Yashin a inscrit des sommets en carrière au chapitre des buts (44), des aides (50) et des points (94) en 1998-1999.

Défenseurs

Zdeno Chara – En 299 matchs avec les Sénateurs, Chara a récolté 146 points (51 buts, 95 aides) et a participé au Match des étoiles pour la première fois en 2003.

Steve Duchesne – En seulement deux saisons passées chez les Sénateurs, Duchesne a laissé sa marque en inscrivant le seul but de l’équipe dans une victoire de 1-0 contre les Sabres de Buffalo, le 12 avril 1996; un gain qui a permis à l’équipe d’assurer sa toute première participation en séries éliminatoires.

Erik Karlsson– Maintenant à sa troisième saison à titre de capitaine, Karlsson est le seul joueur des Sénateurs à avoir remporté le trophée Norris (à deux reprises), remis au défenseur par excellence dans la ligue (2011-2012, 2014-2015) et il est le meneur de l’équipe au chapitre des matchs disputés (528), des aides (321) et des points (429) depuis son premier match dans la LNH, le 3 octobre 2009 contre les Rangers à New York (revers de 5-2).

Chris Phillips – Sélectionné au tout premier rang par les Sénateurs au Repêchage amateur de la LNH en 1996, Phillips fut un adjoint au capitaine pendant neuf (2006-2007 à 2014-2015) de ses 17 saisons avec Ottawa. Ayant passé toute sa carrière dans la LNH chez les Sénateurs, il est le meneur de tous les temps de la franchise avec 1 179 parties disputées.

Wade Redden– Meneur de tous les temps de la franchise chez les défenseurs au chapitre des buts en séries éliminatoires (12), des aides en séries éliminatoires (33) et des points en séries éliminatoires (45), Redden a aidé les Sénateurs à participer aux séries à chacune des 11 saisons qu’il a passé avec le club.

Anton Volchenkov – L’un des quatre seuls défenseurs à avoir disputé 400 matchs dans l’uniforme des Sénateurs, Volchenkov a joué un rôle clé défensivement lors des séries éliminatoires de 2007, alors que les Sénateurs ont atteint la finale de la Coupe Stanley, et il a bloqué 80 lancers, un sommet dans la LNH, pendant ces mêmes séries.

Gardiens de but

Craig Anderson– Maintenant à sa sixième saison avec les Sénateurs, Anderson détient les records de tous les temps de la franchise pour les arrêts (7 841) et du pourcentage d’arrêts (0,919) et il occupe le deuxième rang au chapitre des victoires (138) et des blanchissages (22).

Patrick Lalime– Meneur de tous les temps de la franchise au chapitre des matchs disputés (283), des victoires (146) et des blanchissages (30) autant en saison régulière qu’en séries éliminatoires (41 matchs, 21 victoires, cinq blanchissages), Lalime a affiché une impressionnante moyenne de buts alloués de 1,77 avec l’équipe.